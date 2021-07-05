Цікаве рішення: саморобний робот перетворює пластикові пляшки на стрічку – відео

5 липня 2021 , 15:11
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Джерело:

ютуб-канал JRT3D

У мережі з'явилося відео, на якому невелика роботизована конструкція дарує друге життя пластиковим пляшкам. Робот PetBot з легкістю перетворює використану ПЕТ-тару на нитку, яку можна застосовувати, до прикладу, в 3D-принтерах для створення нових речей.

PetBot переробляє пластикові пляшки в поліетиленову нитку в домашніх умовах за лічені хвилини. Унікальна розробка ефективно вирішує проблему утилізації пластикових пляшок. Щоправда, наразі невідомо, чи розпочнеться комерційне виробництво пристрою.

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Принцип дії 

  1. роликові підшипники, які оснащені вбудованим гострим лезом, ріжуть пляшку на довгі стрічки;
  2. смужка потрапляє на котушку, яка "проводить" її через гарячу ділянку;
  3. стрічка нагрівається до високих температур і стає гнучкою;
  4. вентилятор охолоджує матеріал;
  5. в результаті – утворюється довга нитка.

Пристрій для переробки пластикових пляшок PetBot: відео

Автор: Катерина Сердюк