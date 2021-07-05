Цікаве рішення: саморобний робот перетворює пластикові пляшки на стрічку – відео
5 липня 2021 , 15:11Читать новость на русском
Джерело:ютуб-канал JRT3D
У мережі з'явилося відео, на якому невелика роботизована конструкція дарує друге життя пластиковим пляшкам. Робот PetBot з легкістю перетворює використану ПЕТ-тару на нитку, яку можна застосовувати, до прикладу, в 3D-принтерах для створення нових речей.
PetBot переробляє пластикові пляшки в поліетиленову нитку в домашніх умовах за лічені хвилини. Унікальна розробка ефективно вирішує проблему утилізації пластикових пляшок. Щоправда, наразі невідомо, чи розпочнеться комерційне виробництво пристрою.
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Принцип дії
- роликові підшипники, які оснащені вбудованим гострим лезом, ріжуть пляшку на довгі стрічки;
- смужка потрапляє на котушку, яка "проводить" її через гарячу ділянку;
- стрічка нагрівається до високих температур і стає гнучкою;
- вентилятор охолоджує матеріал;
- в результаті – утворюється довга нитка.
Пристрій для переробки пластикових пляшок PetBot: відео