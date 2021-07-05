Цікаве рішення: саморобний робот перетворює пластикові пляшки на стрічку – відео

15:11

У мережі з'явилося відео, на якому невелика роботизована конструкція дарує друге життя пластиковим пляшкам. Робот PetBot з легкістю перетворює використану ПЕТ-тару на нитку, яку можна застосовувати, до прикладу, в 3D-принтерах для створення нових речей.