PetBot переробляє пластикові пляшки в поліетиленову нитку в домашніх умовах за лічені хвилини. Унікальна розробка ефективно вирішує проблему утилізації пластикових пляшок. Щоправда, наразі невідомо, чи розпочнеться комерційне виробництво пристрою.

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Принцип дії 

  1. роликові підшипники, які оснащені вбудованим гострим лезом, ріжуть пляшку на довгі стрічки;
  2. смужка потрапляє на котушку, яка "проводить" її через гарячу ділянку;
  3. стрічка нагрівається до високих температур і стає гнучкою;
  4. вентилятор охолоджує матеріал;
  5. в результаті – утворюється довга нитка.

Пристрій для переробки пластикових пляшок PetBot: відео