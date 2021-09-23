Цифрова якість життя DQL: Україна піднялася на 18 позицій рейтингу

23:53

Аналітики компанії Surfshark оприлюднили традиційний рейтинг Цифрової якості життя – Digital Quality of Life Index 2021 (DQL). Цього року Україна посіла 47 місце, що на 18 позицій вище, аніж торік. Крім того, наша країна продемонструвала вагомий стрибок в Індексі доступності інтернету – за рік цей показник покращився на 66%. Відтак Україна зайняла 28 позицію серед держав світу.