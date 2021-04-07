У Токіо запустили установку, яка здатна перетворювати стічні води у водень

Компанії Ways2H та Japan Blue Energy ввели в експлуатацію об'єкт в Токіо, який зможе перетворити мул стічних вод у відновлюваний водень. Рішення сприятиме мобільності паливних елементів та виробництву електроенергії.

Споруда зможе переробляти 1 тонну висушеного мулу стічних вод і перетворювати його у 40-50 кілограмів водню на день. Цього буде достатньо, щоб заправити 10 пасажирських автомобілів або 25 велосипедів на паливних елементах.

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Чому це важливо

Представлена розробка – інноваційний шлях до стійкого захоронення відходів. Рішення призначене не лише для перетворення мулу стічних вод у водень, але й для переробки пластмас, паперу й твердих побутових відходів. Крім того, установка допоможе зменшити інші забруднювачі в цій місцевості.

Важливо, що фахівці представляють виробничу установку в умовах стрімкого зростання попиту на водень. Комплекс розробляли впродовж 10 років.

Відновлюваний водень є важливим паливом для чистої енергії як для Токіо, так і для світу,

– відзначив президент японської компанії Japan Blue Energy Наокі Довакі.

Новий об'єкт побудували у партнерстві з урядом Токіо, корпорацією TODA, TOKYU Construction, CHIYODA Kenko та дослідниками Токійського університету наук. Компанії планують розпочати нарощування операцій до середини 2021 року.