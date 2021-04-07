В Токио запустили установку, которая способна превращать сточные воды в водород
Компании Ways2H и Japan Blue Energy ввели в эксплуатацию объект в Токио, который сможет превратить ил сточных вод в восстанавливаемый водород. Решение будет способствовать мобильности топливных элементов и производству электроэнергии.
Источник:H2 View
Сооружение сможет перерабатывать 1 тонну высушенного ила сточных вод и превращать его в 40-50 килограммов водорода в день. Этого будет достаточно, чтобы заправить 10 автомобилей или 25 велосипедов на топливных элементах.
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Почему это важно
Представленная разработка – инновационный путь к устойчивому захоронению отходов. Решение предназначено не только для преобразования ила сточных вод в водород, но и для переработки пластмасс, бумаги и твердых бытовых отходов. Кроме того, установка поможет уменьшить другие загрязнители в этой местности.
Важно, что специалисты представляют производственную установку в условиях стремительного роста спроса на водород. Комплекс разрабатывали в течение 10 лет.
Восстанавливаемый водород является важным топливом для чистой энергии как для Токио, так и для мира,
– отметил президент японской компании Japan Blue Energy Наоки Доваки.
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