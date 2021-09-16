Система одразу виявлятиме слово "самогубство" та направлятиме користувачів до служб підтримки. Ініціатива також передбачає запуск керівництва добробуту і підтримки людей, що борються з розладами харчової поведінки.
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Ми глибоко дбаємо про людей і завжди шукаємо нові способи, за допомогою яких ми можемо сприяти їх добробуту, – йдеться у повідомленні.
Компанія вживає додаткові кроки, аби людям було простіше знаходити ресурси в TikTok, коли вони їм потрібні.
Проблематика
Впродовж тривалого часу TikTok та конкуруючі платформи піддаються ретельній перевірці на предмет того, як соцмережі можуть вплинути на психічне здоров'я користувачів.