Система одразу виявлятиме слово "самогубство" та направлятиме користувачів до служб підтримки. Ініціатива також передбачає запуск керівництва добробуту і підтримки людей, що борються з розладами харчової поведінки.

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Ми глибоко дбаємо про людей і завжди шукаємо нові способи, за допомогою яких ми можемо сприяти їх добробуту, – йдеться у повідомленні.

Компанія вживає додаткові кроки, аби людям було простіше знаходити ресурси в TikTok, коли вони їм потрібні.

Проблематика

Впродовж тривалого часу TikTok та конкуруючі платформи піддаються ретельній перевірці на предмет того, як соцмережі можуть вплинути на психічне здоров'я користувачів.

За даними звіту Інституту політики галузі освіти й Prince's Trust, інтенсивне використання соціальних мереж завдає шкоди психічному здоров'ю підлітків. Дослідження показало, що все більше дівчаток переживали почуття депресії та безнадії.