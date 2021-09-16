Система сразу будет выявлять слово "самоубийство" и направлять пользователей к службам поддержки. Инициатива также предусматривает запуск руководства благосостояния и поддержки людей, борющихся с расстройствами пищевого поведения.

Интересно "Скорая" и зонд: чем минимально может обернуться новый детский челлендж в TikTok

Мы глубоко заботимся о людях и всегда ищем новые способы, с помощью которых мы можем способствовать их благосостояния,

– говорится в сообщении.

Компания принимает дополнительные шаги, чтобы людям было проще находить ресурсы в TikTok, когда они им нужны.

Проблематика

В течение длительного времени TikTok и конкурирующие платформы подвергаются тщательной проверке на предмет того, как соцсети могут повлиять на психическое здоровье пользователей.

По данным отчета Института политики области образования и Prince's Trust, интенсивное использование социальных сетей наносит вред психическому здоровью подростков. Исследование показало, что все больше девочек испытывали чувство депрессии и безнадежности.