Генеральний директор Tesla вважає, що через сім років буде щорічно вироблятися 30 мільйонів нових електромобілів. Маск не виключає, що це може статися навіть швидше. Про це підприємець повідомив в Twitter.

Примітно, що деякі читачі неправильно зрозуміли коментар та подумали, що лише Tesla вироблятиме таку кількість автомобілів, але Маск швидко їх виправив, розповідає Mashable.

Це загальний ринок, а не лише Tesla. Ми вважаємо, що Tesla досягне 20 мільйонів автомобілів на рік, ймовірно, до 2030 року, але це вимагає стабільно чудового виконання, – написав він у Twitter.

Seven years for sure to 30M+ new fully electric vehicles per year, six years maybe. Five years is possible, but unlikely. An extra year makes a giant difference when it comes to exponentials. — Elon Musk (@elonmusk) September 28, 2020

Мрія чи реальність?

Цікаво, що часові рамки доволі відрізняються:

30 мільйонів нових електрокарів на рік до 2027 року

20 мільйонів нових електричних автомобілів на рік до 2030 року

Це ускладнює пряме порівняння, але Маск, очевидно, передбачає зростання Tesla набагато швидше, ніж всієї світової індустрії електромобілів.

Зазначимо, у 2019 році в усьому світі було продано 2,1 мільйона електромобілів, а Tesla того ж року продала 367 500 автомобілів.

Складнощі та перспективи

Незалежно від того, що роблять інші, Тесла має пройти довгий шлях, перш ніж досягти цифри у 20 мільйонів на рік. У другому кварталі 2020 року компанія випускала понад 82 000 автомобілів, або 328 000 на рік. Наступний квартал може бути найкращим з точки зору виробництва: Маск натякнув на це в електронному листі до співробітників Tesla минулого тижня.

Більшість автомобілів Tesla все ще досить дорогі. Щоб мати змогу виробляти (і продавати) 20 мільйонів автомобілів на рік, Tesla доведеться почати продавати більш бюджетні автомобілі, і компанія вже працює над цим.

Нагадаємо, минулого тижня на Tesla Battery Day Маск заявив, що планує запустити електричний автомобіль вартістю 25 000 доларів у найближчі три роки. Наразі найдешевшим автомобілем, що пропонує компанія, є Tesla Model 3 вартістю 38 000 доларів.