Tesla, ймовірно, буде виробляти 20 мільйонів електрокарів на рік до 2030 року: Ілон Маск
Генеральний директор Tesla вважає, що через сім років буде щорічно вироблятися 30 мільйонів нових електромобілів. Маск не виключає, що це може статися навіть швидше. Про це підприємець повідомив в Twitter.
Примітно, що деякі читачі неправильно зрозуміли коментар та подумали, що лише Tesla вироблятиме таку кількість автомобілів, але Маск швидко їх виправив, розповідає Mashable.
Це загальний ринок, а не лише Tesla. Ми вважаємо, що Tesla досягне 20 мільйонів автомобілів на рік, ймовірно, до 2030 року, але це вимагає стабільно чудового виконання, – написав він у Twitter.
Мрія чи реальність?
Цікаво, що часові рамки доволі відрізняються:
- 30 мільйонів нових електрокарів на рік до 2027 року
- 20 мільйонів нових електричних автомобілів на рік до 2030 року
Це ускладнює пряме порівняння, але Маск, очевидно, передбачає зростання Tesla набагато швидше, ніж всієї світової індустрії електромобілів.
Зазначимо, у 2019 році в усьому світі було продано 2,1 мільйона електромобілів, а Tesla того ж року продала 367 500 автомобілів.
Складнощі та перспективи
Більшість автомобілів Tesla все ще досить дорогі. Щоб мати змогу виробляти (і продавати) 20 мільйонів автомобілів на рік, Tesla доведеться почати продавати більш бюджетні автомобілі, і компанія вже працює над цим.