Генеральный директор Tesla считает, что через семь лет будет ежегодно производиться 30 миллионов новых электромобилей. Маск не исключает, что это может произойти даже быстрее. Об этом предприниматель сообщил в Twitter.

Примечательно, что некоторые читатели неправильно поняли комментарий и подумали, что только Tesla будет производить такое количество автомобилей, но Маск быстро их исправил, рассказывает Mashable.

Это общий рынок, а не только Tesla. Мы считаем, что Tesla достигнет 20 миллионов автомобилей в год, вероятно, к 2030 году, но это требует стабильно превосходного исполнения, – написал он в Twitter.

Seven years for sure to 30M+ new fully electric vehicles per year, six years maybe. Five years is possible, but unlikely. An extra year makes a giant difference when it comes to exponentials. — Elon Musk (@elonmusk) September 28, 2020

Мечта или реальность?

Интересно, что временные рамки довольно отличаются:

30 миллионов новых электрокаров в год к 2027 году

20 миллионов новых электромобилей в год к 2030 году

Это затрудняет прямое сравнение, но Маск, очевидно, предполагает рост Tesla гораздо быстрее, чем всей мировой индустрии электромобилей.

Отметим, в 2019 году во всем мире было продано 2,1 миллиона электромобилей, а Tesla в том же году продала 367 500 автомобилей.

Сложности и перспективы

Независимо от того, что делают другие, Тесла должен пройти долгий путь, прежде чем достичь цифры в 20 миллионов в год. Во втором квартале 2020 года компания выпускала более 82 000 автомобилей, или 328 000 в год.

Следующий квартал может быть лучшим с точки зрения производства: Маск намекнул на это в электронном письме к сотрудникам Tesla на прошлой неделе.

Большинство автомобилей Tesla по-прежнему довольно дороги. Чтобы иметь возможность производить (и продавать) 20 миллионов автомобилей в год, Tesla должна начать продавать более бюджетные автомобили, и компания уже работает над этим.

Напомним, на прошлой неделе на Tesla Battery Day Маск заявил, что планирует запустить электрический автомобиль стоимостью 25 000 долларов в ближайшие три года. В настоящее время самым дешевым автомобилем, предлагаемым компанией, является Tesla Model 3 стоимостью 38 000 долларов.