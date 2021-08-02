"Тесла" серед електрокатерів: колишні інженери SpaceX розробляють унікальне судно

Колишні співробітники компанії Ілона Маска SpaceX прагнуть побудувати перший комерційний електричний швидкісний катер. Над реалізацією проєкту активно працює компанія Arc Boat. Очікується, що електрокатер буде майже безшумним та зможе розганятися до 64 кілометрів за годину.

Компанії вже вдалося залучити 4,25 мільйона доларів інвестицій для початку робіт. Фінансування надала венчурна компанія Andreessen Horowitz – один з перших спонсорів Facebook і Airbnb.

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Про компанію

Arc One базується в Лос-Анджелесі. Виконавчий директор компанії – Мітч Лі. Він заснував компанію разом з іншим інженером-механіком Райаном Куком – технічним директор компанії. Останній раніше був провідним інженером-механіком в космічній компанії Ілона Маска SpaceX. Там він працював над ракетою Falcon 9 – першою у світі багаторазовою ракетою орбітального класу. До слова, усі співробітники компанії мають той чи інший досвід роботи в SpaceX.

Характеристики судна

довжина – 7 метрів;

475 кінських сил;

розганятиметься до 64 кілометрів за годину;

Переваги електричних човнів

Розробники активно працюють над впровадженням електричних судів, адже традиційні човни з бензиновим або дизельним двигуном негативно впливають на навколишнє середовище.

Газові човни спричинюють масові викиди вуглецю в повітря та шумове забруднення води. Електричні човни усувають цю проблему,

– виконавчий директор компанії Мітч Лі.

Крім того, електричні човни будуть значно доступнішими, швидшими, майже безшумними та простішими в експлуатації та обслуговуванні. Так, перші моделі будуть недешевими, адже основні витрати припадають на розробку технології. Згодом будуть доступні дешевші версії катерів.

"Деякою мірою – це підхід Tesla. Ми запускаємо ринок і використовуємо цей дохід для фінансування досліджень і розробок, – сказав він.

Стартова ціна човна Arc One – близько 300 тисяч доларів. Запевняють, що перша модель судна буде доступна для продажу до кінця поточного року.