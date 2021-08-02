Компанії вже вдалося залучити 4,25 мільйона доларів інвестицій для початку робіт. Фінансування надала венчурна компанія Andreessen Horowitz – один з перших спонсорів Facebook і Airbnb.

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Про компанію

Arc One базується в Лос-Анджелесі. Виконавчий директор компанії – Мітч Лі. Він заснував компанію разом з іншим інженером-механіком Райаном Куком – технічним директор компанії. Останній раніше був провідним інженером-механіком в космічній компанії Ілона Маска SpaceX. Там він працював над ракетою Falcon 9 – першою у світі багаторазовою ракетою орбітального класу. До слова, усі співробітники компанії мають той чи інший досвід роботи в SpaceX.

Характеристики судна

довжина – 7 метрів;

475 кінських сил;

розганятиметься до 64 кілометрів за годину;

Переваги електричних човнів

Розробники активно працюють над впровадженням електричних судів, адже традиційні човни з бензиновим або дизельним двигуном негативно впливають на навколишнє середовище.

Газові човни спричинюють масові викиди вуглецю в повітря та шумове забруднення води. Електричні човни усувають цю проблему,

– виконавчий директор компанії Мітч Лі.

Крім того, електричні човни будуть значно доступнішими, швидшими, майже безшумними та простішими в експлуатації та обслуговуванні. Так, перші моделі будуть недешевими, адже основні витрати припадають на розробку технології. Згодом будуть доступні дешевші версії катерів.

"Деякою мірою – це підхід Tesla. Ми запускаємо ринок і використовуємо цей дохід для фінансування досліджень і розробок, – сказав він.

Стартова ціна човна Arc One – близько 300 тисяч доларів. Запевняють, що перша модель судна буде доступна для продажу до кінця поточного року.