На Тернопільщині побудують вітрові електростанції

На Тернопільщині мають намір побудувати вітрові електростанції, загальна потужність яких становитиме 25,3 МВт. З метою реалізації проєкту підписали відповідний договір.

Меморандум про співпрацю щодо будівництва електростанцій підписали голова обласної державної адміністрації Володимир Труш та представник ТОВ "ЮФБ ІНЖИНІРІНГ" Володимир Бліхар. У заході також взяли участь: керуючий директор в Україні, директор з розвитку бізнесу в країнах СНД та Центральної Європи компанії Vestas Ігор Нус та заступник голови обласної державної адміністрації Михайло Гапула.

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Про проєкт

В межах проєкту відбудеться будівництво вітрових електростанцій загальною потужністю 25,3 МВт. Вони розташовуватимуться на території Підволочиської, Кременецької, Почаївської та Вишнівецької територіальних громад. До слова, згідно з договором передбачається установка вітротурбін компанії Vestas.

Для нас є дуже важлива реалізація цього проєкту і співпраця з найбільшим у світі виробником вітрових турбін. Адже це нові можливості і для інвестора, і для області,

– зазначив голова обласної державної адміністрації Володимир Труш.

Vestas – один з найбільших світових виробників вітрогенераторів. Компанія проєктує, виготовляє, встановлює та обслуговує вітрові турбіни по всьому світу. За роки діяльності компанія встановила вітротурбіни у 84 країнах, загальна потужність яких склала понад 136 ГВт. Vestas охоплює 18% ринку вітрової енергетики світу, обслуговуючи вітротурбіни потужністю понад 117 ГВт. Загальна кількість працівників – 29 000 осіб.