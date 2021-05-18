Меморандум о сотрудничестве по строительству электростанций подписали председатель облгосадминистрации Владимир Труш и представитель ООО "ЮФБ ИНЖИНИРИНГ" Владимир Блихар. В мероприятии также приняли участие управляющий директор в Украине, директор по развитию бизнеса в странах СНГ и Центральной Европы компании Vestas Игорь Нус и заместитель председателя областной государственной администрации Михаил Гапула.

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О проекте

В рамках проекта состоится строительство ветровых электростанций общей мощностью 25,3 МВт. Они будут располагаться на территории Подволочиской, Кременецкой, Почаевской и Вишневецкий территориальных общин. К слову, согласно договору предусматривается установка ветротурбин компании Vestas.

Для нас очень важна реализация этого проекта и сотрудничество с крупнейшим в мире производителем ветровых турбин. Ведь это новые возможности и для инвестора, и для области,

– отметил председатель облгосадминистрации Владимир Труш.

Справка: Vestas – один из крупнейших мировых производителей ветрогенераторов. Компания проектирует, производит, устанавливает и обслуживает ветровые турбины по всему миру. За годы деятельности компания установила ветротурбины в 84 странах, общая мощность которых составила более 136 ГВт. Vestas охватывает 18% рынка ветровой энергетики мира, обслуживая ветротурбины мощностью более 117 ГВт. Общее количество сотрудников – 29 000 человек.