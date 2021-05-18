Меморандум о сотрудничестве по строительству электростанций подписали председатель облгосадминистрации Владимир Труш и представитель ООО "ЮФБ ИНЖИНИРИНГ" Владимир Блихар. В мероприятии также приняли участие управляющий директор в Украине, директор по развитию бизнеса в странах СНГ и Центральной Европы компании Vestas Игорь Нус и заместитель председателя областной государственной администрации Михаил Гапула.
Интересно Первая в Украине: на Николаевщине монтируют двукрылую оросительную систему
О проекте
В рамках проекта состоится строительство ветровых электростанций общей мощностью 25,3 МВт. Они будут располагаться на территории Подволочиской, Кременецкой, Почаевской и Вишневецкий территориальных общин. К слову, согласно договору предусматривается установка ветротурбин компании Vestas.
Для нас очень важна реализация этого проекта и сотрудничество с крупнейшим в мире производителем ветровых турбин. Ведь это новые возможности и для инвестора, и для области,
– отметил председатель облгосадминистрации Владимир Труш.