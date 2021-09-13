Світове визнання: легендарні програмісти, які змінили наше життя

Сьогодні усі програмісти світу відзначають своє професійне свято. Щороку День програміста припадає на 256-й день року. Галузь IT об'єднує безліч талановитих людей, які створюють та розвивають цифрові технології. Ця професія приваблює дедалі більше представників з двох причин: гідна оплата праці та можливість змінювати життя людей на краще.

Спеціально до Дня програміста Інновації 24 підготували матеріал про видатних програмістів світу та їх висловлювання. Можливо, ви не чули цих прізвищ, однак ви точно користуєтеся розробками цих геніїв щодня!

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Програмісти, які змінили наше життя

Тім Бернс-Лі

HTTP протокол, який покладено в основу роботи мережі Інтернет

Видатний програміст, якого називають "батьком" Інтернету. Він винайшов сайти, сервери та посилання. Автор праці "Плетучи павутиння: витоки та майбутнє Всесвітньої павутини", де виклав свої думки про процес створення Інтернету, його концепцію та бачення розвитку.

Він очолює громадську організацію "Альянс за доступний інтернет". Головна мета – забезпечення кожної людини швидким і доступним інтернетом. Ініціатива користується широкою підтримкою, зокрема від Facebook, Microsoft та Google.

Тым Бернс-Лі / Фото з відкритих джерел

Дональд Кнут

типографічна система TeX та пов'язана мови визначення шрифтів і система їх рендерингу METAFONT.

Американський інформатик, професор Стенфордського університету та автор праці "Мистецтво програмування". Його вважають одним із засновників аналізу складних алгоритмів. Кнут створив алгоритм відбору в стрічку Facebook та алгоритм добору схожих товарів для Amazon. Серед його нагород: премії Тюрінга та Кіото, Національна наукова медаль США й медаль Джона фон Неймана.

Дональд Кнут / Фото Вікіпедії

Джеймс Гослінг

мова програмування Java

Канадський вчений-інформатик, широко відомий за розробкою мови програмування Java та спеціальної системи для розподілення обчислень у мережі NEWS.

Крім того, Гослінг працював над системою для аналізу результатів супутникової телеметрії, розробляв алгоритми для Google та займається створенням програмного забезпечення для проведення підводних досліджень.

Джеймс Гослінг / Фото Вікіпедії

Брем Коен

протокол BitTorrent для швидкого звантаження файлів

Видатний фахівець розпочав займатися програмуванням у віці 10 років. Він зізнається, що робота в офісі за графіком – не його стихія. Він категорично не вміє виконувати беззмістовні й нецікаві завдання.

Коен є автором рішення BitTorrent, яке дозволяє завантажувати величезні об'єми даних. Сьогодні кількість користувачів програми сягає 250 мільйонів осіб. Технологією BitTorrent використовують компанії Twitter, Blizzard, World of Tanks, а також – уряд та інші проєкти.

Брем Коен / Фото з відкритих джерел

Марк Цукерберг

соціальна мережа Facebook

Американський програміст є засновником всесвітньо відомої компанії Facebook, застосунком якої користується величезна кількість людей. Цікаво, що обслуговуванням глобальної соціальної мережі займається лише 10 000 людей по всьому світу. Річ у тім, що Цукерберг переконаний: невеликі команди є значно ефективніші, ніж масштабні колективи.

Марк Цукерберг / Фото Getty Images

Цитати видатних програмістів