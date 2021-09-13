Спеціально до Дня програміста Інновації 24 підготували матеріал про видатних програмістів світу та їх висловлювання. Можливо, ви не чули цих прізвищ, однак ви точно користуєтеся розробками цих геніїв щодня!
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Програмісти, які змінили наше життя
Тім Бернс-Лі
Видатний програміст, якого називають "батьком" Інтернету. Він винайшов сайти, сервери та посилання. Автор праці "Плетучи павутиння: витоки та майбутнє Всесвітньої павутини", де виклав свої думки про процес створення Інтернету, його концепцію та бачення розвитку.
Він очолює громадську організацію "Альянс за доступний інтернет". Головна мета – забезпечення кожної людини швидким і доступним інтернетом. Ініціатива користується широкою підтримкою, зокрема від Facebook, Microsoft та Google.
Тым Бернс-Лі / Фото з відкритих джерел
Дональд Кнут
Американський інформатик, професор Стенфордського університету та автор праці "Мистецтво програмування". Його вважають одним із засновників аналізу складних алгоритмів. Кнут створив алгоритм відбору в стрічку Facebook та алгоритм добору схожих товарів для Amazon. Серед його нагород: премії Тюрінга та Кіото, Національна наукова медаль США й медаль Джона фон Неймана.
Дональд Кнут / Фото Вікіпедії
Джеймс Гослінг
Канадський вчений-інформатик, широко відомий за розробкою мови програмування Java та спеціальної системи для розподілення обчислень у мережі NEWS.
Крім того, Гослінг працював над системою для аналізу результатів супутникової телеметрії, розробляв алгоритми для Google та займається створенням програмного забезпечення для проведення підводних досліджень.
Джеймс Гослінг / Фото Вікіпедії
Брем Коен
Видатний фахівець розпочав займатися програмуванням у віці 10 років. Він зізнається, що робота в офісі за графіком – не його стихія. Він категорично не вміє виконувати беззмістовні й нецікаві завдання.
Коен є автором рішення BitTorrent, яке дозволяє завантажувати величезні об'єми даних. Сьогодні кількість користувачів програми сягає 250 мільйонів осіб. Технологією BitTorrent використовують компанії Twitter, Blizzard, World of Tanks, а також – уряд та інші проєкти.
Брем Коен / Фото з відкритих джерел
Марк Цукерберг
Американський програміст є засновником всесвітньо відомої компанії Facebook, застосунком якої користується величезна кількість людей. Цікаво, що обслуговуванням глобальної соціальної мережі займається лише 10 000 людей по всьому світу. Річ у тім, що Цукерберг переконаний: невеликі команди є значно ефективніші, ніж масштабні колективи.
Марк Цукерберг / Фото Getty Images
Цитати видатних програмістів
- "Сьогодні ти робиш код, завтра код робить тебе гроші", – Стів Джобс
- "Заздрю тестувальникам: усі хочуть з ними дружити", – Ендрю Таненбаум.
- "Чим досвідченіший програміст, тим краще він усвідомлює всю мізерність своїх знань і навичок", – Кріс Хьюз.
- "Коментарі в коді повинні бути схожі на мереживні трусики: маленькими, прозорими, і залишає достатньо місця для уяви, – Марк Цукерберг.
- "Не економте на дизайні: кінцевий користувач зовсім нічого НЕ розуміє в програмуванні", – Дастін Московіц.
- "Якщо над кодом працювали 20 осіб, значить його можна зробити у 20 разів менше і у 20 разів швидше, – Бйорн Страуструп.
- "Кава не допомагає програмувати, зате вона приємна на смак", – Джеймс Гослінг.
- "Перш ніж почати сеанс парного програмування, приберіть з кімнати всі гострі предмети", – Брендан Ейх.
- "Досить складно керувати програмістом, якому не потрібні гроші", – Стів Возняк.
- "Ідеальному коду місце в музеї: там цінують всякі давнини", – Пітер Нортон.