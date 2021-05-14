Цікаво, що програма використовує ті ж прийоми для маніпуляції відео, які лежать в основі діпфейків (механізми, якими керує штучний інтелект для заміщення обличчя людини на відео обличчям іншої людини).

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Як працює програма

Програма TrueSync за допомогою нейромереж обробляє міміку акторів у фільмах у тому випадку, якщо вони говорять іншою мовою. Тобто ця технологія дозволяє створити враження, що актори дійсно говорять мовою дубляжу.

Цікаво, що нейромережі самі проаналізують міміку акторів і підлаштують під дубляж, замінивши їх обличчя на діпфейк.

Актор "Форрест Гамп" Том Хенкс говорить японською мовою: відео TrueSync



Програма враховує особливості міміки акторів, рухи рота і губ, за рахунок чого створюється ілюзія, що артист дійсно говорить ті чи інші слова.

Автори програми переконують, що незважаючи на заміну обличчя актора, їх оригінальна вишукана гра збережеться і перенесеться на змінену міміку обличчя.

Компанія поділилася кількома прикладами того, на що здатна програма TrueSync. Зокрема, нижче опуліковане відео, на якому показано, як працює програма.

Як програма змінює міміку акторів: нарізка відео TrueSync