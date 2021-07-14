Навіть під час сну: створили пристрій, який генерує електрику з людського поту – відео

Інженери з американського Сан-Дієго розробили новий пристрій, який генерує енергію з людського поту. Він перетворює дотик пальця у джерело живлення для дрібної електроніки.

Це тонка гнучка смужка, яку потрібно зафіксувати на кінчику пальця. Пристрій виробляє невелику кількість електроенергії, коли на нього натискають, або коли палець потіє.

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При цьому, він може виробляти енергію навіть тоді, коли користувач спить або сидить на місці. Розробники підкреслили, що на відміну від інших пристроїв, які живляться потом, не потрібні фізичні вправи.

Ця робота є кроком вперед до того, щоб носити пристрої стали більш практичними, зручними та доступними для кожної людини,

– наголосив дослідник Лу Інь.

Електрична енергія накопичується у невеликому конденсаторі і заряджає пристрої, коли це потрібно. Науковці розмістили пристрій на кінчику пальців, адже саме там найбільше виділяється піт.

Як працює інноваційний пристрій: дивіться відео JacobsSchoolNews

Що показали проведені експертименти

Американці провели експеримент, у ході якого не знімали пристрій протягом 10 годин сну. За цей час він згенерував майже 400 мілліджоулів енергії. Цього вистачить, аби, наприклад, протяом доби живити електронний наручний годинник. Учасникам дослідження запропонували упродовж години набирати текст на клавіатурі та клацати комп'ютерною мишою. За цей період пристрій згенерував близько 30 мілліджоулів.

Коли ви біжите, ви витрачаєте сотні джоулів енергії лише на те, аби пристрій генерував мілліджоулі. У такому випадку окупність інвестицій буде дуже низькою,

– наголосив Лу Інь.

"Натомість з цією розробкою ваша віддача буде дуже високою. Адже коли ви спите, ви не працюєте. Навіть одним натисканням пальця ви витрачатимете менше ніж мілліджоуль", – підсумував науковець.