Сьогодні людство стоїть на порозі кризи, подібної якій раніше не було. Суспільству доведеться прийняти виклик і навчитися існувати в нових реаліях, адаптуючись до процесів, які швидко змінюються.

Професор Школи бізнесу імені Уолтера Хааса в Каліфорнійському університеті Берклі Соломон Дарвін вважає, що пройдуть випробування лише ті, хто максимально використає свій потенціал. Він зазначає, що нам доведеться боротися не тільки з вірусом СOVID-19, а й з вірусами, що розвиваються в кіберпросторі, розповідає The Bell.

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Після того, як я змінив посаду топ-менеджера Motorola, First Interstate Bank і Bank of America на академічну кар'єру, я спостерігав чимало економічних катастроф: енергетичну 1979 року, кризу в Ірані, гіперінфляцію 1980-х років, кризу S&L, "помилку 2000", велику рецесію 2008 року, – розповідає професор.

Як пережити кризу: 7 порад від Соломона Дарвіна:

Мрія

Ставте цілі виходячи з того, про що ви мрієте, а не з того, чого очікуєте. У той же час, досягайте реалістичних цілей. Так ваші мрії стануть відмінною рушійною силою.

Концентрація

Зосередьтеся на тому, що вийде саме у вас. Сконцентруйте свої зусилля і абстрагуйтеся від того, що буде відволікати вас від головного.

План

Складіть план: нові можливості проти невтішних підсумків. Будьте відкриті для внутрішніх і зовнішніх ідей, практикуйте метод відкритих інновацій.

Реакція

Будьте гнучким – навчиться швидко реагувати на зміну ландшафту і адаптуватися до постійно змінюваних умов.

Розвиток

Будьте пильні – розвивайте нові навички, щоб реагувати на реалії, що змінюються. Робіть себе ціннішим, набуваючи правильніих та актуальних вмінь.

Легкість

Розслабтеся і не ставтеся до життя занадто серйозно – воно мінливе. В кінцевому підсумку, ваші зусилля окупляться, адже Бог – великий економіст.

Спокій

Перестаньте турбуватися про майбутнє – це безглуздо. Не думайте "А що, якщо?". Думайте: "Що я буду робити, якщо?"