Сегодня человечество стоит на пороге кризиса, подобного которому ранее не было. Обществу придется принять вызов и научиться существовать в новых реалиях, адаптируясь к быстроизменяющимся процессам.

Профессор Школы бизнеса имени Уолтера Хааса в Калифорнийском университете Беркли Соломон Дарвин считает, что пройдут испытание лишь тот, кто максимально использует свой потенциал. Он отмечает, то нам придется бороться не только с виросом СOVID-19, но и с вирусами, что развиваются в киберпространстве, рассказывает The Bell.

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После того, как я сменил должность топ-менеджера Motorola, First Interstate Bank и Bank of America на академическую карьеру, я наблюдал немало экономических катастроф: энергетический кризис 1979 года, кризис в Иране, гиперинфляцию 1980-х годов, кризис S&L, "ошибку 2000", великую рецессию 2008 года, – рассказывает профессор.

Как пережить кризис: 7 советов от Соломона Дарвина:

Концентрация

Сосредоточьтесь на том, что получится именно у вас. Сконцентрируйте свои усилия и абстрагируйтесь от того, что будет отвлекать вас от главного.

Мечта

Ставьте цели исходя из того, о чем вы мечтаете, а не из того, чего ожидаете. В то же время, достигайте реалистичных целей. Так, ваши мечты станут отличной движущей силой.

План

Составьте план: новые возможности против неутешительных итогов. Будьте открыты для внутренних и внешних идей, практикуйте метод открытых инноваций.

Развитие

Будьте бдительны — развивайте новые навыки, чтобы реагировать на меняющиеся реалии. Делайте себя ценнее, приобретая правильные и актуальные умения.

Реакция

Будьте гибким — научитесь быстро реагировать на смену ландшафта и аптироваться к изменяющимся условиям.

Легкость

Расслабьтесь и не принимайте жизнь слишком серьезно – она непостоянна. В конечном итоге, ваши усилия окупятся, ведь Бог — великий экономист.

Спокойствие

Перестаньте беспокоиться о будущем — это бессмысленно. Не думайте "А что, если?". Думайте: "Что я буду делать, если?"