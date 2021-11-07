Стартап Momenta залучив 500 мільйонів доларів інвестицій: чим займається

Китайська компанія Momenta, яка розробляє рішення для автономного водіння, залучила 500 мільйонів доларів інвестицій. Загальна сума фінансування у раунд C перевищила 1 мільярд доларів.

Нещодавно Momenta відкрила свій перший закордонний офіс у Штутгарті. Фахівці зауважують, що розробник незабаром може вийти за межі внутрішнього ринку.

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Про стартап

Momenta розробляє інноваційну систему допомоги водієві (ADAS). Рішення пропонують автовиробникам та постачальникам. Зокрема, фахівці проводять дослідження щодо повністю безпілотних автомобілів.

Розробники зауважують, що співпраця з автовиробниками дозволяє їм збирати необхідні дані та вдосконалювати свою технологію. Відтак, Momenta – на крок попереду інших компаній, які розвивають власний автопарк роботаксі. Cеред основних конкурентів – Pony.ai та WeRide.

Раніше у стартап інвестували:

SAIC Motor;

General Motors;

Toyota;

Mercedes-Benz;

Bosch.

Temasek;

Yunfeng Capital.

Найближчим часом безпілотна система застосовуватиметься в автівках General Motors, що продають на ринку Китаю. У ній протестують радари міліметрового діапазону та камери високої роздільної здатності.