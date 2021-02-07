Чи стане книга бестселером: вчені розробили алгоритм, який допоможе це передбачити

Дослідницька група у складі представників Університету ІТМО та Університету Оулу створила алгоритм, завдяки якому можна передбачити, чи стане книга популярною. Нейромережа аналізуватиме емоційне забарвлення тексту та складатиме детальний прогноз.

В нейромережу закладено близько 171 000 книг, які вже стали бестселлерами.

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Як працює

Алгоритм ідентифікує та аналізує словесні маркери: радість, здивування, гнів, смуток, очікування, страх, довіру, відразу. Згодом система створює детальний графік – "емоційний слід". Наступний крок – порівняння отриманих даних. Нейромережа зіставляє показники графіка з іншими успішними книгами жанру та створює вірогідний прогноз щодо популярності нового витвору.

Аби встановити ефективність алгоритму, вчені представили системі вже опубліковані книги й порівняли результати з відкритими даними про їх успішність. Так, нейромережа довела свою точність та правдивість в 73% випадків.