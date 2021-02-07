Чи стане книга бестселером: вчені розробили алгоритм, який допоможе це передбачити
Дослідницька група у складі представників Університету ІТМО та Університету Оулу створила алгоритм, завдяки якому можна передбачити, чи стане книга популярною. Нейромережа аналізуватиме емоційне забарвлення тексту та складатиме детальний прогноз.
Джерело:Університет ІТМО
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