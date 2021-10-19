У США застосують надзвукові бойові дрони для навчання майбутніх пілотів

19 жовтня 2021 , 01:42
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Джерело:

New Atlas

Компанія Exosonic розробить для ВПС США надзвуковий безпілотний літальний апарат. Дрон застосовуватимуть для підготовки майбутніх пілотів.

Exosonic застосує технології наступного покоління. Зокрема, з метою зменшення звукового удару.

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Деталі

Очікується, що новий безпілотник:

  • забезпечить пілотам живу льотну підготовку;
  • зможе імітувати ворожі цілі;
  • нестиме різні корисні навантаження й датчики;
  • звільнить пілотів і літальні апарати для виконання інших завдань;
  • знизить знос бойових літаків;
  • допоможе заощадити кошти.

Наша мета – швидко доставляти людей у будь-яку точку за допомогою нашого авіалайнера, призначеного для надзвукових польотів над землею з приглушеним звуковим ударом,
– говорить генеральний директор Exosonic Норріс Ті. 

Відтак розробка БПЛА має стратегічно важливе значення для компанії. Термін виконання замовлення – 15 місяців.