Концепція начального закладу – "космічний табір". Засновники поєднали аеронавтику та п'ятизірковий сервіс.
Варте уваги Одержима космосом: семирічна дівчинка стане першою дитиною, яка відправить предмет на Місяць
У цьому десятилітті в космос вирушать сотні, якщо не тисячі людей. Однак ви не можете просто встати з дивана і пристебнутися ременями безпеки в ракеті. Перед тим, як відправитися в подорож в інший світ, ви повинні бути підготовлені ментально, фізично і духовно,
– сказав співзасновник Джейсон Ендрюс.
Про компанію
Компанія Orbite заснована Джейсоном Ендрюсом та Ніколасом Гомом. Ендрюс – аерокосмічний підприємець, який також заснував компанію Spaceflight і BlackSky. Гом – фахівець з розробки програмного забезпечення та ігор, входить до ради директорів готельної групи Gaume.
Програмою керуватиме Брієна Роммес, яка раніше працювала директором космічних тренувань та досліджень у Національному аерокосмічному навчально-дослідному центрі. За роки роботи Роммес підготувала понад 600 людей до польоту в космос, включаючи Річарда Бренсона – засновника Virgin Group.
Що передбачено
- польоти на високошвидкісних літаках (для витримки перевантаження і стану невагомості);
- практики медитації та управління стресом;
- індивідуальний інструктаж для оцінки можливих варіантів польоту;
- місії віртуальної реальності;
- дегустація космічної їжі, відзначеної зіркою Мішлен.
Вартість програми становитиме 29 500 доларів. Вона включає триденне перебування у таборі та навчання.
Довгострокова мета компанії – побудова та експлуатація численних навчальних закладів по всьому світу. Очікується, що перший заклад відкриється у 2023–2024 роках.