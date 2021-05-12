Концепція начального закладу – "космічний табір". Засновники поєднали аеронавтику та п'ятизірковий сервіс.

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У цьому десятилітті в космос вирушать сотні, якщо не тисячі людей. Однак ви не можете просто встати з дивана і пристебнутися ременями безпеки в ракеті. Перед тим, як відправитися в подорож в інший світ, ви повинні бути підготовлені ментально, фізично і духовно,

– сказав співзасновник Джейсон Ендрюс.

Про компанію

Компанія Orbite заснована Джейсоном Ендрюсом та Ніколасом Гомом. Ендрюс – аерокосмічний підприємець, який також заснував компанію Spaceflight і BlackSky. Гом – фахівець з розробки програмного забезпечення та ігор, входить до ради директорів готельної групи Gaume.

Минулого року компанія Space Cargo Unlimited відправила на Міжнародну космічну станцію десяток пляшок вина. Згодом їх повернули. Коли Гома запитали про смак вина, він відповів лаконічно: "Це унікальний продукт".

Програмою керуватиме Брієна Роммес, яка раніше працювала директором космічних тренувань та досліджень у Національному аерокосмічному навчально-дослідному центрі. За роки роботи Роммес підготувала понад 600 людей до польоту в космос, включаючи Річарда Бренсона – засновника Virgin Group.

Що передбачено

польоти на високошвидкісних літаках (для витримки перевантаження і стану невагомості);

практики медитації та управління стресом;

індивідуальний інструктаж для оцінки можливих варіантів польоту;

місії віртуальної реальності;

дегустація космічної їжі, відзначеної зіркою Мішлен.

Вартість програми становитиме 29 500 доларів. Вона включає триденне перебування у таборі та навчання.

Довгострокова мета компанії – побудова та експлуатація численних навчальних закладів по всьому світу. Очікується, що перший заклад відкриється у 2023–2024 роках.