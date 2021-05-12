Концепция учебного заведения – "космический лагерь". Учредители объединили аэронавтику и пятизвездочный сервис.

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В этом десятилетии в космос отправятся сотни, если не тысячи людей. Однако вы не можете просто встать с дивана и пристегнуться ремнями безопасности в ракете. Перед тем, как отправиться в путешествие в другой мир, вы должны быть подготовлены ментально, физически и духовно,

– сказал соучредитель Джейсон Эндрюс.

О компании

Компания Orbite основана Джейсоном Эндрюсом и Николасом Гомом. Эндрюс – аэрокосмический предприниматель, который также основал компанию Spaceflight и BlackSky. Гом – специалист по разработке программного обеспечения и игр, входит в совет директоров гостиничной группы Gaume.

В прошлом году компания Space Cargo Unlimited отправила на Международную космическую станцию ​​десяток бутылок вина. Впоследствии их вернули. Когда Гома спросили о вкусе вина, он ответил лаконично: "Это уникальный продукт".

Программой будет руководить Бриене Роммес, ранее работавшая директором космических тренировок и исследований в Национальном аэрокосмическом учебно-исследовательском центре. За годы работы Роммес подготовила более 600 человек к полету в космос, включая Ричарда Брэнсона – основателя Virgin Group.

Что предусмотрено

полеты на высокоскоростных самолетах (для выдержки перегрузки и состояния невесомости);

практики медитации и управления стрессом;

индивидуальный инструктаж для оценки возможных вариантов полета;

миссии виртуальной реальности;

дегустация космической пищи, отмеченной звездой Мишлен.

Стоимость программы составит 500 долларов на человека. Она включает трехдневное пребывание в лагере и обучение.

Долгосрочная цель компании – построение и эксплуатация многочисленных учебных заведений по всему миру. Ожидается, что первое заведение откроется в 2023–2024 годах.