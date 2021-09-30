У США випробували нову гіперзвукову ракету: швидкість вражає

Управління перспективних дослідницьких проєктів (DARPA) у партнерстві з ВПС США провело успішні випробування нової гіперзвукової ракети. Їй вдалося розвинути швидкість, яка у 5 разів перевищує швидкість звуку.

Гіперзвукова повітряно-реактивна зброя (HAWC) побудована компанією Raytheon Technologies. Ракету обладнали двигуном Northrop Grumman.

Цікаво У Бразилії вперше запустили ракету Exocet AM39 з гелікоптера: видовищне відео

HAWC найкраще працює у багатій на кисень атмосфері, де швидкість і маневреність ускладнюють своєчасне виявлення. Ракета може супероперативно вражати цілі та має значну кінетичну енергію.

Результат

У межах випробування усі завдання були успішно виконані:

збірка і послідовний випуск літака-носія з ракетою;

безпечне відділення ракети від літака;

пуск маршового двигуна;

крейсерський політ.

Випробування у вільному польоті HAWC були успішною демонстрацією можливостей, які зроблять гіперзвукові крилаті ракети високоефективним інструментом для наших винищувачів,

– зауважив менеджер програми HAWC у відділі тактичних технологій DARPA Ендрю Нойдлер.

Фахівці переконані, що це черговий крок для забезпечення Збройних сил США можливостями нового покоління.