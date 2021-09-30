У США випробували нову гіперзвукову ракету: швидкість вражає

30 вересня 2021 , 23:23
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Джерело:

DARPA

Управління перспективних дослідницьких проєктів (DARPA) у партнерстві з ВПС США провело успішні випробування нової гіперзвукової ракети. Їй вдалося розвинути швидкість, яка у 5 разів перевищує швидкість звуку.

Гіперзвукова повітряно-реактивна зброя (HAWC) побудована компанією Raytheon Technologies. Ракету обладнали двигуном Northrop Grumman. 

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HAWC найкраще працює у багатій на кисень атмосфері, де швидкість і маневреність ускладнюють своєчасне виявлення. Ракета може супероперативно вражати цілі та має значну кінетичну енергію.

Результат

У межах випробування усі завдання були успішно виконані:

  • збірка і послідовний випуск літака-носія з ракетою;
  • безпечне відділення ракети від літака;
  • пуск маршового двигуна;
  • крейсерський політ. 

Випробування у вільному польоті HAWC були успішною демонстрацією можливостей, які зроблять гіперзвукові крилаті ракети високоефективним інструментом для наших винищувачів,
– зауважив менеджер програми HAWC у відділі тактичних технологій DARPA Ендрю Нойдлер.

Фахівці переконані, що це черговий крок для забезпечення Збройних сил США можливостями нового покоління.