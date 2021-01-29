У США випробували катер Island для ЗСУ: деталі

Україна отримала другу партію катерів від США в межах допомоги у напрямку безпеки та оборони.

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Що відомо про Island

Патрульні катери типу Island – це швидкохідні судна для берегової охорони. Вони можуть розвивати швидкість до 54,6 кілометра за годину. Катер обладнано автоматичною артилерійською установкою Mk 38 Mod 0 Bushmaster калібру 25 міліметрів і двома кулеметами М2НВ калібру 12,7 міліметра. На борту судна є моторний човен. Крім того, на Island розміщена радіолокаційна станція. Екіпаж складає 16–18 осіб, зокрема 2–3 офіцери. Автономність становить п'ять діб.

Восени 2019 року два катери типу Island передали ВМС України. Крім того, представники США анонсували передачу ще трьох катерів: Island USCGC Ocracoke (WPB-1307), USCGC Washington (WPB-1331) і USCGC Kiska (WPB-1336). Їх Україна отримає у першій половині 2021 року.

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