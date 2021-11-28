У США створили "розумну" поштову скриньку, що взаємодіє з дронами
Джерело:Dronedek
У США розробили інноваційну поштову скриньку Dronedek. Вона здатна взаємодіяти з дронами для доставки харчових продуктів, ліків чи інших посилок.
Систему можна встановити будь-де. У скриньках листоноші можуть залишати звичайні листи та посилки. Однак головне призначення – робота з дронами-кур'єрами.
Цікаво У японському ресторані гостей обслуговуватимуть роботи-офіціанти
Dronedek переносить поштову скриньку у 21 століття з усіма сучасними зручностями, до яких ви звикли і якими насолоджуєтеся. Технологія покликана робити ваше життя легким, ефективним і рентабельним,
– відзначають розробники.
Переваги інноваційної скриньки
- безпечна та надійна;
- стійка до несприятливих погодних умов;
- може підзаряджати літальні апарати;
- оснащена відеокамерою, GPS;
- має УФ-лампи та іонізатори для знезараження поверхонь;
- підбирає необхідний температурний режим для зберігання товарів;
Розробники зауважують, що скриньку можна додатково обладнати детекторами вибухівки, сканером токсичних речовин і системою оповіщення спецслужб.
Як це працює
Дрон-кур'єр підлітає до ящика. Аби залишити в ньому посилку, необхідно передати код доступу. Після цього відкривається верхня кришка. Вантаж опускається всередину на тросі. Система зчитує поштовий код і відправляє повідомлення про отримання посилки користувачеві.
Інноваційна поштова скринька Dronedek: дивіться відео