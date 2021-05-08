У США створили робота, який здатен прибирати сміття в океані

Група студентів з Техасу (A & M-Corpus Christi) створила робота, який самостійно збирає сміття у водоймі. Розробка покликана підтримувати чистоту океану.

Пристрій, який отримав назву A.D.D.R.A.R., розшифровується як автономне виявлення та видалення сміття водним роботом. Він здатний очистити близько 20 фунтів сміття, зокрема пластикові пляшки з водою та пивні банки.

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Що відомо про пристрій

Головна мета студентів – зібрати й переробити сміття, а в довгостроковій перспективі – створити більш зелений світ.

Оскільки наш університет оточений водою, ми хотіли створити проєкт, який обслуговував би навколишнє середовище… обслуговував воду, з якою ми щодня взаємодіємо,

– сказав керівник проєкту та студент машинобудування TAMUCC Крейг Макканн.

Характеристики робота A.D.D.R.A.R.

вага становить 27 кілограмів;

система виявлення об'єктів працює на основі ШІ: у неї "закладено" 750 знімках сміття;

використовує камеру та GPS для виявлення сміття;

є автономним, але ним також можна керувати за допомогою пульта;

корпус робота виготовлений з алюмінію – він не іржавіє та стійкий до корозії, відтак служитиме впродовж тривалого часу;

рухається зі швидкістю до 5,6 кілометра за годину, а також зі швидкістю зворотного руху води до 3,2 кілометра за годину і поривах вітру до 48 кілометрів за годину;

може працювати в озері та річці.

Команді знадобилося 420 доларів на матеріали та понад 400 годин на розробку пристрою. Цієї п’ятниці учасники проєкту братимуть участь у змаганнях TAMUCC, де вони сподіваються на перемогу. За їх словами, робот використовуватиметься для подальших досліджень морської трави.