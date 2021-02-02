У США створили прозору деревину для виготовлення вікон та будівель: як це вдалося

Дослідники університету Меріленду розробили інноваційний матеріал, який можна застосовувати у будівництві енергоощадних будівель. Так, вчені пропонують виготовляти вікна з новітньої прозорої деревини. Матеріал дещо схожий на пластик, а також значно легший, міцніший і безпечніший за скло.

Джерело: Fast Company

Дослідження відбувалося під керівництвом професора кафедри матеріаловедення Лянбіна Ху.

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За словами вчених, деревина має нижчу теплопровідність, ніж скло. Крім того, вона є екологічно безпечнішою. Матеріал виготовлений для застосування у будівництві. За словами розробників, будівля, яка обладнана вікнами з прозорої деревини, потребує менше енергії для обігріву та охолодження. Ба більше, матеріал зменшує відблиски від сонця, водночас пропускаючи природне світло.

Як це вдалося

Раніше фахівці намагалися виготовити прозору деревину шляхом замочування в хлориті натрію. Річ у тім, що для отримання максимальної прозорості, необхідно було видалити лігнін – та частина деревини, що надає їй структуру. Такий метод не виправдав себе, адже вдалося отримати не надто стійкий матеріал, який утворює відходи, складні для переробки.

На етапі нових випробувань дослідницька група вирішила змінити підхід. Вчені покрили деревину пероксидом водню і залишили її під УФ-випромінюванням. Внаслідок цього вдалося видалили ті частини лігніну, які деревині матеріалу колір. Новий матеріал вийшов абсолютно прозорим. Відзначається, що деревину можна покрити епоксидною смолою.

Чому це важливо

Нещодавно вчені відкрили технологію вирощування деревини в лабораторії. Це відкрило можливість використання деревини без необхідності вирубування лісів. Ба більше, хмарочоси, виготовлені з дерева, стають все більш популярними по всьому світу.

Зауважимо, над комерціалізацією цієї технології вже працює компанія InventWood.