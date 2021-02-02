Исследователи университета Мэриленда разработали инновационный материал, который можно применять в строительстве энергосберегающих зданий. Так, ученые предлагают изготавливать окна с новой прозрачной древесины. Материал несколько похож на пластик, а также значительно легче, прочнее и безопаснее стекла.

Источник: Fast Company

Исследование проходило под руководством профессора кафедры материаловедения Лянбина Ху.

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По словам ученых, древесина имеет более низкую теплопроводность, чем стекло. Кроме того, она является экологически безопасной. Материал изготовлен для применения в строительстве. По словам разработчиков, здание, которое оборудовано окнами из прозрачной древесины, требует меньше энергии для обогрева и охлаждения. Более того, материал уменьшает блики от солнца, одновременно пропуская естественный свет.

Как это удалось

Ранее специалисты пытались изготовить прозрачную древесину путем замачивания в хлорите натрия. Дело в том, что для получения максимальной прозрачности, необходимо было удалить лигнин – та часть древесины, которая придает ей структуру. Такой метод не оправдал себя, ведь удалось получить не слишком стойкий материал, который образует отходы, сложные для переработки.

На этапе новых испытаний исследовательская группа решила изменить подход. Ученые покрыли древесину пероксидом водорода и оставили ее под УФ-излучением. В результате удалось удалить те части лигнина, которые предавали древесине цвет. Новый материал получился совершенно прозрачным. Отмечается, что древесину можно покрыть эпоксидной смолой.

Почему это важно

Недавно ученые открыли технологию выращивания древесины в лаборатории. Это открыло возможность использования древесины без необходимости вырубки лесов. Более того, небоскребы, изготовленные из дерева, становятся все более популярными по всему миру.

Заметим, над коммерциализацией этой технологии уже работает компания InventWood.