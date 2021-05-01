Яскрава картинка – це уламки ракет, супутники, які вийшли з ладу та інше сміття. Усе це надходило до космосу впродовж більше ніж половини століття. Ба більше, вищезгадані космічні відходи становлять реальну загрозу.

Вам сподобається Повний Місяць у травні 2021: точна дата

Чим це загрожує

Особливість карти – вона показує слід, який залишила кожна країна на різних орбітах. Експерти зауважують, що такі об'єкти є надзвичайно небезпечними, адже в будь-який момент вони можуть вибухнути або врізатися в супутник й пошкодити його. В результаті GPS-зв'язок буде пошкоджено, а люди залишаться без критично важливої інформації, як от прогноз погоди.

Саме тому уряд США доручив дослідникам створити пристрій, головне завдання якого полягатиме у відстеженні місцеперебування космічного сміття.

Інтерактивна карта космічного сміття / Скриншот AstriaGraph