Яркая картинка – это обломки ракет, спутники, которые вышли из строя и прочий мусор. Все это поступало в космос в течение более чем половины столетия. Более того, вышеупомянутые космические отходы представляют реальную угрозу.

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Чем это грозит

Особенность карты – она ​​показывает след, который оставила каждая страна на разных орбитах. Эксперты отмечают, что такие объекты являются чрезвычайно опасными, ведь в любой момент они могут взорваться или врезаться в спутник и повредить его. В результате GPS-связь будет повреждена, а люди останутся без критически важной информации, такой как прогноз погоды.

Именно поэтому правительство США поручило исследователям создать устройство, главное задание которого будет заключаться в отслеживании местонахождения космического мусора.

Интерактивная карта космического мусора / Скриншот AstriaGraph