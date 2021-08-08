У США розробляють гіперзвуковий літак для ВПС

Аерокосмічна компанія Hermeus Corporation, що базується в США, має на меті розробити перший у світі гіперзвуковий літак багаторазового використання. У проєкт інвестували Військово-повітряні сили США. Його оцінюють у щонайменше 60 мільйонів доларів.

Компанія вже побудувала і протестувала прототип надзвукового двигуна. Наступний крок – робота над повномасштабною моделлю двигуна.

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Hermeus буде використовувати автономні та багаторазові системи, безжально сфокусовані вимоги та програму, багату обладнанням, – йдеться в повідомленні компанії.

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Новітній літак рухатиметься зі швидкістю, яка у 5 разів перевищує швидкість звуку. За попередніми підрахунками, він здатний долетіти з Нью-Йорка в Париж всього за 90 хвилин – сьогодні цей показник становить 7 годин.

Так, за 5 років Hermeus має:

побудувати три прототипи літака Quarterhorse;

випробувати повномасштабну гіперзвукову силову установку багаторазового використання;

надати дані для ВВС, які вони можуть використовувати в майбутніх військових сценаріях.

Перший експериментальний літак Quarterhorse буде безпілотним, що виключає ризики для льотчиків, і дозволить компанії перейти до льотних випробувань якомога раніше.

"Гіперзвукові літальні апарати та силові установки дійсно змінюють правила гри та революціонізують те, як ми подорожуємо. Автомобілі зробили це в минулому столітті. Ми раді бути частиною цих зусиль і сприяти розвитку цієї важливої ​​технології", – відзначила генерал-майор Хізер Прінглс, командир дослідної лабораторії ВПС США.

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