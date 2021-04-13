У США продають безвідходне мило: упаковку можна розчинити прямо у душі

Американці створили безвідходне мило під брендом Plus. Його продають у вигляді сухої пластини, яка перетворюється у піну, коли на неї потрапляє вода.

У одній упаковці – 16 одноразових пластинок за 16,50 доларів (приблизно 448 гривень). Після використання її можна кинути у душ чи ванну й вона повністю розчиниться в каналізації.

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Хто заснував Plus

Кетрін Вудрафф. Раніше вона працювала у компанії Banza, що виробляє макарони з нуту.

Раніше вона працювала у компанії Banza, що виробляє макарони з нуту. Джулі Шотт та Браян Бордейнік. Вони – засновники Starface, що виготовляє засоби по догляду за шкірою.

Подробиці про бренд від засновників

Вони прагнуть розв'язати одразу 2 основні проблеми, пов'язані зі звичайними засобами для миття тіла: екологічні витрати на транспортування води та одноразову пластикову упаковку.

Як і у випадку з будь-якими інноваціями, особливо у галузі сталого розвитку, на них встановлюється досить висока ціна, тим більше на етапі виходу на ринок,

– пояснила Вудрафф.

Водночас співзасновниця бренду запевнила, що у міру зростання й масштабування компанія намагатиметься зробити все, аби продукт став доступнішим для споживачів.

Переваги мила від Plus

У Plus підкреслили, що продукт бренду вимагає на 38% менше використання води, ніж традиційні засоби в пляшках. А викиди вуглецю при його транспортуванні скорочуються на 80%.

Джулі Шотт зауважила, що звичайне мило важче доставити, аніж пластинки, які "практично невагомі". Вона порівняла доставку мила з відправленням поштового листа.

Мило надсилають у біомішечку на блискавці, який можна компостувати у домашніх або промислових умовах. Те ж саме можна зробити поштовою упаковкою, у якій його отримують.

Упаковка Plus повністю розчиняється в воді: текст на ній друкують спеціальним розчинним чорнилом. Деревна маса виготовлена з сировини, схваленої Лісовою опікунською радою США.

У компанії сподіваються, що інші бренди братимуть з них приклад. Зокрема – зміняти свої упаковки та перейдуть на виробництво продуктів, які потребують використання меншої кількості води.