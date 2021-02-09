У США презентували летючий автомобіль: подробиці

Американська компанія Lift Aircraft розробила інноваційний летючий автомобіль. Транспортний засіб отримав назву HEXA.

Безпілотник зможе долати від 16 до 24 кілометрів лише за 15 хвилин.

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HEXA: що відомо

Корпус летючого авто повністю побудований з вуглецевого волокна. Hexa важить лише 195 кілограмів, що відповідає класифікації FAA Powered Ultralight. Відтак, для використання безпілотника не потрібно отримувати ліцензію пілота. Зазначають, що достатньо одного заняття, аби навчитися керувати транспортним засобом.

Американський летючий автомобіль HEXA / Фото Dayton 24/7 Now

18 незалежних електродвигунів та гвинтів – все, що потрібно для стабільного польоту. Транспортний засіб оснащений комп'ютером автопілота з джойстиком та семидюймовим сенсорним екраном. Hexa може безпечно літати та приземлятися з несправними 6 моторами. До речі, БПЛА оснащений системою подушок безпеки, а на борту розміщено балістичний парашут.

Перша серійна модель HEXA вже доставлена ​​до ВПС США для випробувань та сертифікації. Крім того, компанія продемонструвала тренажер, який відтворив політ на багатороторному безпілотнику.

Тренажер летючого автомобіля HEXA / Фото Dayton 24/7 Now

Застосування

За словами розробників, HEXA відкриває нові можливості у реагуванні на надзвичайні ситуації. Летючий автомобіль зможуть застосовувати у поліції, пожежній службі або для надання екстреної медичної допомоги. Так, поліціянти або медики зможуть дістатися точки призначення приблизно удвічі швидше, аніж за допомогою звичайного автомобіля.