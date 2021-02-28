У США представили робота, який збиратиме врожай: чим особливий Carry

Американська компанія Future Acres розробила автономний електричний сільськогосподарський робот під назвою Carry. Він покликаний допомогти фермерам збирати урожай значно швидше та з меншим фізичними навантаженнями.

Запевняють, що застосування робота-помічника підвищує ефективність виробництва до 30%, тож Carry окупиться лише за 80 днів. Ба більше, таке рішення призведе до поліпшення якості їжі, яка потрапляє до споживачів.

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Так, Future Acres надає фермерам доступне рішення, яке оптимізує сільськогосподарську галузь та вбудовує нову продуктивність у ланцюг постачання продовольства. Це підштовхне галузь до нової ери процвітання та стійкості.

Сільськогосподарська галузь стикається з, здавалося б, нескінченним переліком викликів на фінансовому, робочому та сталого рівнях,

– сказала генеральний директор Future Acres Сума Редді.

Робот Carry: що відомо про розробку

Ключова ідея полягала у створенні інструмента, який допоміг би полегшити стресові фактори та рухати галузь вперед. Carry – це корисне оперативне рішення, здатне підтримати робітників шляхом зменшення фізичних наслідків болю в спині, викривлених щиколоток та плечей тощо.

Робот-помічник оснащений комп'ютерним зором та дистанційним керуванням. Він здатний уникати перешкод, а також збирати та застосовувати дані для подальшого підвищення точності. Carry може автономно та безпечно стежити за робітниками ферми протягом всього робочого дня. На одному заряді пристрій працює 7–10 годин. Робот оснащений навігацією по місцевості на 10–11 кілометрів.

Завдяки вдосконаленому штучному інтелекту та автоматизації електричний сільськогосподарський робот Carry може транспортувати до 226 кілограмів врожаю по всій місцевості та за будь-яких несприятливих погодних умов. За даними Future Acrees, один робот Carry може забезпечити підвищення ефективності, що становить 13 500 доларів за сезон.

Завдяки тому, що кілька Carry працюють автономно для транспортування врожаю з поля назад до ферми, 5–10 працівників можуть залишатися зосередженими на якісному, ретельному постачанні, не маючи потреби їхати туди-сюди довгі кілометри,

– запевняють у компанії.

Крім того, компанія планує зосередитися на:

високоточному сільському господарстві;

вимірюванні використання пестицидів;

здоров'ї сільськогосподарських культур;

відстежуванні врожайності, якості та харчових відходів;

мінімізації викидів або токсинів на сільськогосподарські угіддя.

Future Acres планує використовувати Carry на малих та середніх фермах по всій території США.

Робот-помічник для збирання врожаю Carry: дивіться відео