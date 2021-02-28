Американская компания Future Acres разработала автономный электрический сельскохозяйственный робот под названием Carry. Он призван помочь фермерам собирать урожай значительно быстрее и с меньшими физическими нагрузками.

Уверяют, что применение робота-помощника повышает эффективность производства до 30%, поэтому Carry окупится только за 80 дней. Более того, такое решение приведет к улучшению качества пищи, которая попадает к потребителям.

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Так, Future Acres предоставляет фермерам доступное решение, которое оптимизирует сельскохозяйственную отрасль и встраивает новую производительность в цепь поставки продовольствия. Это подтолкнет отрасль к новой эре процветания и устойчивости.

Сельскохозяйственная отрасль сталкивается с, казалось бы, бесконечным перечнем вызовов на финансовом, рабочем и устойчивом уровнях,

– сказала генеральный директор Future Acres Сумма Редди.

Робот Carry: что известно о разработке

Ключевая идея заключалась в создании инструмента, который помог бы облегчить стрессовые факторы и двигать отрасль вперед. Carry – это полезное оперативное решение, способное поддержать рабочих путем уменьшения физических последствий боли в спине, искаженных лодыжек и плеч и тому подобного.

Робот-помощник оснащен компьютерным зрением и дистанционным управлением. Он способен избегать препятствий, а также собирать и применять данные для дальнейшего повышения точности. Carry может автономно и безопасно следить за рабочими фермы в течение всего рабочего дня. На одном заряде устройство работает 7–10 часов. Робот оснащен навигацией по местности на 10–11 километров.

Благодаря усовершенствованному искусственному интеллекту и автоматизации электрический сельскохозяйственный робот Carry может транспортировать до 226 килограммов урожая по всей территории и при любых неблагоприятных погодных условиях. По данным Future Acrees, один робот Carry может обеспечить повышение эффективности, которое составляет 13 500 долларов за сезон.

Благодаря тому, что несколько Carry работают автономно для транспортировки урожая с поля назад к ферме, 5–10 работников могут оставаться сосредоточенными на качественном, тщательном снабжении, не имея необходимости ехать туда-сюда долгие километры,

– уверяют в компании.

Кроме того, компания планирует сосредоточиться на:

высокоточном сельском хозяйстве;

измерении использования пестицидов;

здоровье сельскохозяйственных культур;

отслеживании урожайности, качества и пищевых отходов;

минимизации выбросов или токсинов на сельскохозяйственные угодья.

Future Acres планирует использовать Carry на малых и средних фермах по всей территории США.

Робот-помощник для уборки урожая Carry: смотрите видео