У США представили екологічний будинок, що зможе прослужити до 500 років

Американська компанія Zomes представила компактний будиночок, який здатен витримати найекстремальніші погодні умови. Крім того, він є екологічно чистим.

Автори проєкту запевняють, що будинок може прослужити до 500 років. Не менш важливо, що 90% будівельних матеріалів підлягають вторинній переробці.

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Характеристики Zome

у стандартній конфігурації має діаметр 5,8 метра;

площа внутрішньої частини будівлі становить 24,6 квадратних метрів;

панелі створені з екологічно чистого бамбука та клеїв, що не містять формальдегіду;

гумові ущільнення навколо дверей, вікон та інших отворів зберігають повітронепроникність, а ізоляція з вовни у стінах допомагає регулювати температуру в приміщенні;

розроблений з вуглецево-нейтрального біокерамічного цементу;

водонепроникний, захищений від плісняви, гниття та шкідників;

здатен витримувати вагу великої кількості снігу;

вогнестійкість – 1 204 ºC.

Будиночок Zome / Фото Zomes

Кожен будиночок збирається на заводі відповідно до специфікацій покупця протягом двох днів. Далі бригада збирає його на місці встановлення. За бажання конструкцію можна легко розібрати та перемістити будь-куди.

Будиночок Zome / Фото Zomes

Ціна

За інформацією компанії, унікальний Zome обійдеться покупцям у 75 000 доларів.