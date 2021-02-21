Вдалося клонувати рідкісну тварину, яку вважали вимерлою: фото, відео

Американські вчені здійснили науковий прорив у сфері захисту зникаючих видів. Там клонували чорноногого тхора. Цю тварину ще донедавна вважали вимерлою.

Самку чорноногого тхора створили із заморожених клітин тварини, яка жила більше ніж 30 років тому. Її назвали Елізабет Ен.

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Перші подробиці

Вид таких тхорів оголосили вимерлими ще у 1979 році. Проте згодом американський фермер виявив їх невелику популяцію. Саме завдяки цьому вдалося розпочати програму їх розведення.

Клонована Елізабет Ен народилася 10 грудня 2020 року. Науковці сподіваються, що вже найближчим часом вона зможе паруватися та дасть своє перше потомство.

Клонування пройшло успішно: дивіться відео US Fish and Wildlife



Шанс для виду

Чорноногим тхорам досі загрожує зникнення, вчені охороняють кожного.

Всі тварини цього виду походять від 7 особин.

Через це у їхнього потомство часто виявляють генетичні захворювання.

Крім цього, тваринам важко пристосуватися до умов у дикій природі. Тож успішне клонування Елізабет Ен допоможе збільшити біорізноманіття та подарує шанс на здорове потомство.



Елізабет Ен незабаром зможе паруватися / Фото US Fish and Wildlife

Науковцям у США вперше вдалося клонувати місцевий вид рідкісних тварин. Наразі про майбутнє цього виду все ще говорять з обережністю. Мовляв, варто спостерігати та робити висновки.