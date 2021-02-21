Удалось клонировать редкое животное, которое считали вымершим: фото, видео
Американские ученые провели научный прорыв в сфере защиты исчезающих видов. Там клонировали черноногого хорька. Это животное еще недавно считали вымершим.
Источник:Black-footed ferret cloning research
Самку черноногого хорька создали из замороженных клеток животного, которое жило более 30 лет назад. Ее назвали Элизабет Эн.
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Первые подробности
Вид таких хорьков объявили вымершими еще в 1979 году. Однако впоследствии американский фермер обнаружил их небольшую популяцию. Именно благодаря этому удалось начать программу разведения.
Клонированная Элизабет Эн родилась 10 декабря 2020 года. Ученые надеются, что уже в ближайшее время она сможет спариваться и даст свое первое потомство.
Клонирование прошло успешно: смотрите видео US Fish and Wildlife
Шанс для вида
- Черноногим хорькам до сих пор угрожает исчезновение, ученые охраняют каждого.
- Все животные этого вида происходят от 7 особей.
- Поэтому в их потомства часто обнаруживают генетические заболевания.
Кроме этого, животным трудно приспособиться к условиям в дикой природе. Поэтому успешное клонирование Элизабет Эн поможет увеличить биоразнообразия и подарит шанс на здоровое потомство.
Элизабет Эн вскоре сможет спариваться / Фото US Fish and Wildlife
Ученым в США впервые удалось клонировать местный вид редких животных. Сейчас о будущем этого вида все еще говорят с осторожностью. Мол, стоит наблюдать и делать выводы.
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