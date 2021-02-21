Американские ученые провели научный прорыв в сфере защиты исчезающих видов. Там клонировали черноногого хорька. Это животное еще недавно считали вымершим.

Самку черноногого хорька создали из замороженных клеток животного, которое жило более 30 лет назад. Ее назвали Элизабет Эн.

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Первые подробности

Вид таких хорьков объявили вымершими еще в 1979 году. Однако впоследствии американский фермер обнаружил их небольшую популяцию. Именно благодаря этому удалось начать программу разведения.

Клонированная Элизабет Эн родилась 10 декабря 2020 года. Ученые надеются, что уже в ближайшее время она сможет спариваться и даст свое первое потомство.

Клонирование прошло успешно: смотрите видео US Fish and Wildlife​

Additional footage of the lovely Elizabeth Anne. pic.twitter.com/fz7HnwyI1F — US Fish and Wildlife (@USFWSMtnPrairie) February 18, 2021

Шанс для вида

Черноногим хорькам до сих пор угрожает исчезновение, ученые охраняют каждого.

Все животные этого вида происходят от 7 особей.

Поэтому в их потомства часто обнаруживают генетические заболевания.

Кроме этого, животным трудно приспособиться к условиям в дикой природе. Поэтому успешное клонирование Элизабет Эн поможет увеличить биоразнообразия и подарит шанс на здоровое потомство.



Элизабет Эн вскоре сможет спариваться / Фото US Fish and Wildlife

Ученым в США впервые удалось клонировать местный вид редких животных. Сейчас о будущем этого вида все еще говорят с осторожностью. Мол, стоит наблюдать и делать выводы.