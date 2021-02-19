Віртуальна реальність – нове майбутнє: на Києщині з'явився незвичний мурал – фото

У Софіївській Борщагівці, що на Київщині, з'явився мурал, присвячений майбутньому людства та віртуальній реальності. Його автором є художник Віталій Гідеон.

За словами самого Гідеона, аби створити це зображення, він використовував елементи, згенеровані нейронною мережею.

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Творець муралу вважає, що зараз віртуальна реальність поступово витісняє справжній світ, живе спілкування та емоції. Він впевнений, що це – новий період для людства.

За словами митця, зміни у епоху цифрової еволюції відбуваються так швидко, що незрозуміло, де майбутнє, а де буденність. Мовляв, реальність підміняють на ілюзію.

Цей малюнок про те, що природа швидкими темпами зникає, люди знищують все навкруги задля власного комфорту,

– пояснив Гідеон.

Він переконаний, що вже зовсім скоро ми зможемо насолодитися красою природи лише завдяки технологіям. У майбутньому художник планує створити цілу серію таких робіт.

Зауважимо, що Софіївська Борщагівка – це село у передмісті Києва. Воно розташоване на відстані всього лиш 15 кілометрів від української столиці.