Віртуальна реальність – нове майбутнє: на Києщині з'явився незвичний мурал – фото
У Софіївській Борщагівці, що на Київщині, з'явився мурал, присвячений майбутньому людства та віртуальній реальності. Його автором є художник Віталій Гідеон.
Джерело:фейсбук Віталія Гідевана
За словами самого Гідеона, аби створити це зображення, він використовував елементи, згенеровані нейронною мережею.
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Творець муралу вважає, що зараз віртуальна реальність поступово витісняє справжній світ, живе спілкування та емоції. Він впевнений, що це – новий період для людства.
За словами митця, зміни у епоху цифрової еволюції відбуваються так швидко, що незрозуміло, де майбутнє, а де буденність. Мовляв, реальність підміняють на ілюзію.
Цей малюнок про те, що природа швидкими темпами зникає, люди знищують все навкруги задля власного комфорту,
– пояснив Гідеон.
Він переконаний, що вже зовсім скоро ми зможемо насолодитися красою природи лише завдяки технологіям. У майбутньому художник планує створити цілу серію таких робіт.
Зауважимо, що Софіївська Борщагівка – це село у передмісті Києва. Воно розташоване на відстані всього лиш 15 кілометрів від української столиці.
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