Виртуальная реальность – новое будущее: на Киещини появился необычный мурал – фото
В Софиевской Борщаговке, что в Киевской области, появился мурал, посвященный будущему человечества и виртуальной реальности. Его автором является художник Виталий Гидеон.
Источник:фейсбук Виталия Гидевана
По словам самого Гидеона, чтобы создать это изображение, он использовал элементы, сгенерированные нейронной сетью.
Примечательно Дополненная и виртуальная реальности: что это такое и какое влияние на мозг
Создатель мурала считает, что сейчас виртуальная реальность постепенно вытесняет настоящий мир, живое общение и эмоции. Он уверен, что это –новый период для человечества.
По словам художника, изменения в эпоху цифровой эволюции происходят так быстро, что непонятно где будущее, а где обыденность. Мол, реальность подменяют на иллюзию.
Этот рисунок о том, что природа быстрыми темпами исчезает, люди уничтожают все вокруг ради собственного комфорта,
– пояснил Гидеон.
Он убежден, что уже совсем скоро мы сможем насладиться красотой природы только благодаря технологиям. В будущем художник планирует создать целую серию таких работ.
Заметим, что Софиевская Борщаговка – это село в пригороде Киева. Он расположен на расстоянии всего лишь 15 километров от украинской столицы.
Поделиться новостью