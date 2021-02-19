В Софиевской Борщаговке, что в Киевской области, появился мурал, посвященный будущему человечества и виртуальной реальности. Его автором является художник Виталий Гидеон.

По словам самого Гидеона, чтобы создать это изображение, он использовал элементы, сгенерированные нейронной сетью.

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Создатель мурала считает, что сейчас виртуальная реальность постепенно вытесняет настоящий мир, живое общение и эмоции. Он уверен, что это –новый период для человечества.

По словам художника, изменения в эпоху цифровой эволюции происходят так быстро, что непонятно где будущее, а где обыденность. Мол, реальность подменяют на иллюзию.

Этот рисунок о том, что природа быстрыми темпами исчезает, люди уничтожают все вокруг ради собственного комфорта,

– пояснил Гидеон.

Он убежден, что уже совсем скоро мы сможем насладиться красотой природы только благодаря технологиям. В будущем художник планирует создать целую серию таких работ.

Заметим, что Софиевская Борщаговка – это село в пригороде Киева. Он расположен на расстоянии всего лишь 15 километров от украинской столицы.

Интересно! Ранее в одной из многоэтажек в Киеве появился 78-метровый мурал с женщиной, которая держит младенца на руках. По словам его авторов, он стал самым высоким в Европе.