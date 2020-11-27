Раніше мікропластик вже знаходили на дні океану, в організмах морських тварин та навіть в організмі людини. Тепер його виявили на найвищій горі світу – Евересті.

Дослідники з США, Великої Британії та Непалу під час наукової експедиції зібрали 19 зразків снігу та проби талої води з Евересту, відповідне дослідження оприлюднило видання Cell Press.

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Вченим вдалося з'ясувати, що усі ці зразки містять мікрочастинки поліестеру, акрилових волокон та нейлону. Ці матеріали використовують для альпіністського спорядження – наметів, канатів та одягу.

За словами дослідників, ймовірно, що саме вони можуть бути головним джерелом мікропластику на найвищій горі світу. Його виявили на різних висотах – від 4 200 до 8 440 метрів над рівнем моря.

Що таке мікропластик? Це крихітні частинки пластику (точніше полімеру, основи пластикової маси), які забруднюють довкілля. Їхній розмір коливається від 5 міліметрів до 100 нанометрів.



Вчені вже виявляли мікропластик в арктичних льодах, водопровідній воді, пилу, кухонній солі, меді та пиві, фекаліях людей і тюленів.

Вчені заявили, що визначили найвище місце, де поки що перебуває мікропластик. "Мене здивувало те, що я виявила його у кожному окремому зразку снігу", – підкреслила Імоджен Неппер, керівниця дослідження.

Еверест – це місце, яке я завжди вважала віддаленим і недоторканим. Знати, що ми забруднюємо навколишнє середовище поблизу вершини найвищої гори – це по-справжньому відкриває очі,

– наголосила вона.

За словами науковиці, людство повинне зосередитися на якісних та натуральних тканинах, зокрема – бавовні. А також відмовитися від синтетичних матеріалів.

Довідка. За результатами дослідження ВООЗ, дорослі за рік споживають у середньому 50 тисяч частинок мікропластику. Проте наразі вчені не можуть сказати точно, як саме вони впливають на людський організм.