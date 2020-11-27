Ранее микропластик уже находили на дне океана, в организмах морских животных и даже в организме человека. Теперь его обнаружили на самой высокой горе мира – Эвересте.

Исследователи из США, Великобритании и Непала во время научной экспедиции собрали 19 образцов снега и пробы талой воды с Эвереста, соответствующее исследование обнародовало издание Cell Press.

Обратите внимание 14 миллионов тонн: в Мировом океане в 30 раз больше пластика, чем на поверхности

Ученым удалось выяснить, что все эти образцы содержат микрочастицы полиэстера, акриловых волокон и нейлона. Эти материалы используют для альпинистского снаряжения – палаток, канатов и одежды.

По словам исследователей, вероятно, что именно они могут быть главным источником микропластика на самой высокой горе мира. Его обнаружили на разных высотах – от 4200 до 8440 метров над уровнем моря.

Что такое микропластик? Это крошечные частицы пластика (точнее полимера, основы пластиковой массы), которые загрязняют окружающую среду. Их размер колеблется от 5 миллиметров до 100 нанометров.



Микропластик уже обнаруживали в арктических льдах, водопроводной воде, пыли, кухонной соли, меде и пиве, фекалиях людей и тюленей.

Ученые заявили, что определили самое высокое место, где пока находится микропластик. "Меня удивило то, что я обнаружила его в каждом отдельном образце снега", – подчеркнула Имоджен Нэппер, руководитель исследования.

Эверест – это место, которое я всегда считала отдаленным и нетронутым. Знать, что мы загрязняем окружающую среду вблизи вершины самой высокой горы – это по-настоящему открывает глаза,

– подчеркнула она.

По словам ученой, человечество должно сосредоточиться на качественных и натуральных тканях, в частности – хлопке. А также отказаться от синтетических материалов.

Справка. По результатам исследования ВОЗ, взрослые за год потребляют в среднем 50 тысяч частиц микропластика. Однако пока ученые не могут сказать точно, как они влияют на человеческий организм.