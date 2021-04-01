"Сільпо" розпочала доставляти продукти літаками

Всеукраїнська мережа "Сільпо" запроваджує новий проєкт з доставки харчових продуктів літаками. Наразі компанія тестує пілот у населених пунктах, в яких немає логістичних операторів.

На першому етапі рішення реалізовують над територією Київської області.

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Як це працює

В межах проєкту фахівці переобладнали ангар для літаків у спеціальний авіарозподільчий центр – АРЦ. Для запуску послуги залучили 6 літаків, які курсують з аеродрому в Київській області. Важливо, що замовлення комплектуються безпосередньо перед доставкою, а сервіс функціонує в радіусі польоту, який складає 40 хвилин, аби зберегти свіжість та якість продуктів. Доставка здійснюється безкоштовно, за умови замовлення від 1 500 гривень. Крім того, літаком транспортують не більше ніж 40 кілограмів.

Тестування послуги здійснюється за "білими списками". Учасники програми "Власний Рахунок" мали змогу зробити замовлення на shop.silpo.ua та обрати опцію авіадоставки.

Ми завжди вибираємо найінноваційніші рішення в логістиці та прагнемо розширювати наші горизонти, уважно спостерігаємо і вивчаємо тренди. Ми вже опанували наземні перевезення – запустили планову та експрес-доставку, перевозили кавуни річками. Наш наступний логічний крок – піднятися у небо!, – розповідає директор з логістики групи компаній Fozzy Group Мачей Гавронські.

У компанії зазначають, що один з головних пріоритетів "Сільпо" – забезпечити комфорт покупців та подарувати їм радісні емоції.

"Тільки уявіть свої відчуття, коли до вас майже під дім прилітає Смаковершник і привозить найсвіжішу випічку "Крафтяр", тістечка "Власної кондитерської", фермерські делікатеси з "Лавки традицій" та будь-які інші смаколики з асортименту "Сільпо", що налічує десятки тисяч продуктів, – відзначає директорка з маркетингу мережі "Сільпо" Катерина Огуряєва.

За результатами випробувань, "Сільпо" має намір проаналізувати відгуки та ефективність рішення, щоб зробити сервіс максимально зручним й корисним для клієнтів. Компанія також розглядає можливість запуску повноцінного dark skystore для оперативного опрацювання замовлень.