Якими були перші потяги в Україні

Перший залізничний шлях в Україні проклали в 1861 році. Тоді Львів став осередком цієї інноваційної зміни, а з міста можна було помандрувати до Перемишля, Кракова і Відня. Звісно, тоді поїздку потягом могли дозволити собі далеко не всі українці.

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Один з перших потягів в Україні / Фото Zaxid.net

За тиждень можна було добратись до Адріатичного моря, без жодних пересадок. І це для тодішніх українців було значним прогресом. Цікаво, що один зі старих потягів, який курсував у XIX – XX століттях зберігся до сьогодні. До 150-річчя Львівської залізниці Міністерство інфраструктури влаштувало тематичну поїздку на раритетному транспорті та відтворило атмосферу мандрівок того часу.

Як українці мандрували потягом у XIX столітті: дивіться відео

Розвиток залізниці не стояв на місці. З 1863 року в Україні проклали нові залізничні шляхи, сполучивши Галичину з Волинню, Буковиною та Закарпаттям, Київ – з Балтою та Одесою. Тому не менш активно розвивалися не тільки пасажирські перевезення, але й експорт товарів, які потягами транспортувати було ще зручніше.

Зараз українці не можуть уявити свого життя без мандрівок, а внутрішній туризм став своєрідним трендом 2021 року. Завдяки осучасненим потягам подолати сотні кілометрів можна за лічені години. Тож яким найсучаснішим залізничним транспортом можна скористатись – дізнавайтесь у нашому матеріалі.

Найпотужніші потяги Укрзалізниці

"Інтерсіті+" (модель ЕКр1-002)

Максимальна експлуатаційна швидкість – 160 – 200 кілометрів за годину

Пасажиромісткість – 612 осіб

Вихідна потужність – 4 000 кіловатів

Комфортна мандрівка в "Інтерсіті+" / Фото Вікіпедія

У 2011 році на Крюківському заводі розробили особливу модель потягу "Інтерсіті+". Осучаснений дизайн і характеристики відповідали міжнародним стандартам, що позначилось на комфорті пасажирів. Зокрема, ЕКр1-002 може похизуватись такими перевагами:

всі крісла обладнано спинкою, що регулюється, підлокітниками, підставкою для ніг, відкидними столиками;

завдяки клімат-контролю у всіх вагонах стабільно підтримується комфортна температура незалежно від пори року;

багатошарові вікна оснащені сонцезахисними фіранками;

у всіх вагонах передбачено відділення для ручного великогабаритного багажу.

Окрім цього, саме в "Інтерсіті+" є можливість переглядати понад 5 тисяч фільмів на Sweet TV. Така акція доступна всім пасажирам Укрзалізниці, які оформлюють квитки через ПриватБанк із карткою Visa. Переконані: із такою опцією мандрівка стане ще цікавішою та комфортнішою!

До слова, ПриватБанк – перший банк, який запустив продаж квитків онлайн у 2011 році. Так, цьогоріч відзначається ювілей електронного квитка на потяг. Крім того, через мобільний застосунок Privat24 або на сайті bilet.pb.ua. оформлюється кожен четвертий квиток на поїзд в Україні!

Оформлювати квитки через ПриватБанк – легко і вигідно / Фото ПриватБанк

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"Інтерсіті" (модель EJ 675-002)

Максимальна експлуатаційна швидкість – 160 кілометрів за годину

Пасажиромісткість – 607 осіб

Вихідна потужність – 4 000 кіловатів

EJ 675-002 "Інтерсіті" / Фото Вікіпедія

Курсує в Україні й "Інтерсіті", розроблений компанією Škoda Vagonka. Потяги такої моделі придбали в рамках підготовки до Євро-2012, а їхня вартість тоді сягала 40 мільйонів євро.

Як і більш сучасні моделі, ці потяги мають вагони 1 і 2 класів, а також передбачені для мандрівок людей з інвалідністю.

"Інтерсіті+" (модель HRCS2-006)

Максимальна експлуатаційна швидкість – 176 кілометрів за годину

Пасажиромісткість – 579 осіб

Вихідна потужність – 6 000 кіловатів

HRCS2-006 "Інтерсіті+" / Фото Вікіпедія

Ще одна модель, яка поповнила рухомий склад Укрзалізниці, – це "Інтерсіті" HRCS2-006. Швидкісний потяг розробила компанія Hyundai Rotem, а вперше на українських залізничних шляхах він з’явився перед Євро – 2012.

Цей електропоїзд має розподілену тягу, що забезпечує кращу динаміку - швидкість розгону та гальмування. Крім того, в головних вагонах "Інтерсіті" HRCS2-006 є кабіни управління, що істотно спрощує зміну напрямку руху на кінцевих або проміжних станціях.

"Обрій" (модель ДПКр2)

Максимальна експлуатаційна швидкість – 154 кілометри за годину

Пасажиромісткість – 637 осіб

Вихідна потужність – 1 170 кіловатів

модель ДПКр2 "Обрій" / Фото Вікіпедія

Пасажирський дизель-поїзд "Обрій" розробили на базі Київського вагонобудівного заводу. Серед переваг цієї моделі залізничного транспорту:

потяг працює при температурі зовнішнього повітря від +50 до −50 градусів;

опір повітря зменшується завдяки обтічній формі голови поїзда, що впливає на його швидкість;

всі вагони обладнані зручними кріслами для пасажирів та пандусами для людей з інвалідністю:

потяг має герметичні міжвагонні переходи та автоматичні системи клімат-контролю.

Теплотяг ТЕ33А

Максимальна експлуатаційна швидкість – 160 – 200 кілометрів за годину

Пасажиромісткість – 612 осіб

Вихідна потужність – 3 000 кіловатів

Теплотяг ТЕЗЗА / Фото Вікіпедія

Вантажний теплотяг з асинхронним тяговим приводом створила компанія General Electric. Працює він на 12-циліндровому чотиритактному V-подібному дизелі типу GEVO12 та може розганятись до 200 кілометрів на годину.

Цей потяг оснащений мікропроцесорною системою управління з електронним впорскуванням палива і бортовою системою діагностики, що робить його експлуатацію ще зручнішою. У порівнянні з попередніми моделями теплотягів на цих локомотивах знижені шкідливі викиди в атмосферу більше ніж на 40%, витрати палива і мастила – на 17%.