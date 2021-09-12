Інші поїздки заплановані на 18 та 19 вересня. Наступний крок – запуск маршрутів з Києва до Чорнобиля, Переяслав-Хмельницького і Трахтемирова.

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Мета пілоту – вивчення попиту і можливості відновлення регулярних туристичних маршрутів. Крім того, передбачається можливістю співфінансування таких програм із боку держави.

Зважаючи на те, що Україна надзвичайно багата на мальовничі річки, такого роду подорожі варто розвивати й масштабувати. Однак місія полягає не лише у привнесенні новизни, але й у відродженні кращих традицій минулого.

Ріка має стати зручнішою та безпечнішою як для пасажирських, так і вантажних перевезень. Комплексний запуск пасажирських перевезень рікою має включити оновлення річкових вокзалів і причалів, виробництво суден в Україні,

– вважає Олександр Кубраков, Міністр інфраструктури України.

Своєю чергою, голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко підкреслив, що такі теплоходи мають ходити з Києва не лише до Канева, а й Черкас, Чигирина. "Для мене важливо розвивати туристичний потенціал Черкащини. А нам є що показати й чим здивувати", – підсумував він.