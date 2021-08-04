Компанія обіцяє представити систему, яка зможе перевозити пасажирів і вантажі з Женеви до Цюриха всього за 17 хвилин, а з Нью-Йорка до Вашингтона – за 30 хвилин. Це дев'ята частина еквівалентної тривалості подорожі на поїзді у Швейцарії та сьома частина тривалості подорожі в США.
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Розробники вже побудували мініатюрний прототип траси шириною 130 футів.
Про компанію
SwissPod була заснована у 2019 році та базується в Манту, Швейцарія. Фірма планує вивести свою систему на ринок до 2025 – 2026 року. Вартість амбітного проєкту наразі не розголошується.
Проєкт SwissPod унікальний тим, що в його високошвидкісних автономних кораблях використовуються лінійні асинхронні двигуни. Вони виробляють рух по прямій, на відміну від обертального руху колеса.