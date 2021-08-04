Компанія обіцяє представити систему, яка зможе перевозити пасажирів і вантажі з Женеви до Цюриха всього за 17 хвилин, а з Нью-Йорка до Вашингтона – за 30 хвилин. Це дев'ята частина еквівалентної тривалості подорожі на поїзді у Швейцарії та сьома частина тривалості подорожі в США.

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Розробники вже побудували мініатюрний прототип траси шириною 130 футів.

Про компанію

SwissPod була заснована у 2019 році та базується в Манту, Швейцарія. Фірма планує вивести свою систему на ринок до 2025 – 2026 року. Вартість амбітного проєкту наразі не розголошується.

Проєкт SwissPod унікальний тим, що в його високошвидкісних автономних кораблях використовуються лінійні асинхронні двигуни. Вони виробляють рух по прямій, на відміну від обертального руху колеса.

Hyperloop – транспортна система, над якою працюють декілька компаній. Вона здатна забезпечити безпрецедентно високу швидкість перевезень. Ця концепція вперше була запропонована в 1910 році американським інженером Робертом Годдардом. У 2013 році нею зацікавився підприємець-мільярдер Ілон Маск.